Compra biglietto da 2 euro Ne vince addirittura 100mila

(Di venerdì 10 maggio 2024) Aveva già vinto 5milacon un Gratta e vinci da un paio di. Non sapeva che si trattava solo dell’antipasto. Pochi giorni dopo ha infatti vinto venti volte tanto,. Il fortunato giocatore è un cliente abituale del Girasole, bar al confine tra Merate e Cernusco Lombardone sulla Sp 54. A fruttargli la ricca vincita è stato un tagliando del Nuovo 100X. Inizialmente non voleva quasi nemmeno crederci, quando poi ha realizzato di essere diventato ricco, ha festeggiato offrendo l’aperitivo a tutti gli amici del bar. Con lui hanno festeggiato pure i titolari, perché è stata la vincita più alta mai realizzata nel loro locale. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minorenni. I lombardi giocano alle slot elettroniche e ai videopoker quasi 7 miliardi e mezzo a fronte di 5 miliardi e mezzo ...

