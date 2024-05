Ha preso tutti i soldi del mio risarcimento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 10 maggio 2024) Civitanova, 10 maggio 2024 – Accusata di essersi tenuta ilper l’incidente di un cliente, è sotto processo la civitanovese Cristina Marotti. L’episodio, ancora tutto da chiarire in tribunale, sarebbe avvenuto nell’ottobre del 2020, ed è stato denunciato dal settantenne di Potenza Picena. Il 28 luglio del 2018 l’uomo aveva avuto un incidente a Civitanova in scooter, per il quale era stato portato in ospedale. Per avere ildei danni fisici e materiali subiti, il 70enne si era rivolto a una consulente di infortunistica stradale, Cristina Marotti, che aveva uno studio dedicato a questa attività. In seguito alle trattative con l’assicurazione, al pensionato sarebbero dovuti arrivare 17mila euro. Ma con una serie di accordi, Marotti si sarebbe fatta accreditare sul proprio conto corrente ilpattuito, ...