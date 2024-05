Il Frosinone cerca i primi punti con l’Inter per avvicinarsi alla salvezza | Inzaghi vuole dimenticare il Sassuolo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 10 maggio 2024) Ilha sempre perso controin cinque precedenti in Serie A eevitare a tutti i costi di arrivare a sei su sei (come già capitato solo con la Roma), perché laè lì a portata di mano, ma va conquistata dopo una prima parte di campionato strepitosa e una seconda porzione del campionato decisamente insufficiente, anche se in ripresa nelle ultime settimane. Di Francesco ha raddrizzato il tiro, si sta coprendo per fardopo aver espresso un calcio brillante e offensivo, e l’ostacolo opposto dai campioni d’Italia è proibitivo in senso assoluto, un po’ di meno se si pensa a quanto accaduto sei giorni fa, quando la squadra nerazzurra, con diverse seconde linee e la mente già proiettata alle vacanze, ha perso in casa del. Un’altra trasferta dunque ...