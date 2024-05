Frosinone-Inter | programma e telecronisti Dazn Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 10 maggio 2024) Ile isudi, match valido per la trentaseiesima giornata di. Allo stadio Stirpe ancora una trasferta contro una formazione in lotta per non retrocedere per i campioni d’Italia, che questa volta proveranno a evitare però la figuraccia come a Reggio Emilia. D’altro canto, i ciociari sono aggrappati a un risultato positivo per restare in zona salvezza, visto che a tre giornate dalla fine hanno fin qui due punti di margine sul terzultimo posto. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 20.45 di venerdì 10 maggio.: IDELLA PARTITAsarà visibile sucon ...