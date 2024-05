Terzo raid in pochi mesi | C’è molta amarezza

(Di venerdì 10 maggio 2024) Sette minuti. Il tempo intercorso da quando i titolari dell’attività sono usciti, fino al blitz di chi voleva entrare per rubare. Il sistema di allarme si è attivato, scongiurando il furto. Ma è ilassalto in, i primi due con un notevole quantitativo di merce trafugata. E’ accaduto alla macelleria islamica di Altopascio, in via del Porto, nel cuore della cittadina del Tau, ametri da corso Cavour e dal palazzo del Municipio. "Abbiamo chiuso verso le 21, sempre rimaniamo per circa un’ora, il tempo di fare le pulizie e mettere tutto in ordine per il giorno dopo - spiegano i titolari, assistiti, a livello legale, dall’avvocato Ilenia Vettori - e alle 22.02 siamo usciti per andare via. Ci sono le immagini delle nostre telecamere di videosorveglianza che hanno registrato l’orario. Purtroppo però ...

BERGAMO Terzo pareggio consecutivo per l’Atalanta under23 bloccata al Comunale di Caravaggio da un coriaceo Novara . Dea con diverse assenze e per la prima volta senza il portiere titolare Vismara, convocato in prima squadra da Gasperini per il ...

Un altro morto sul lavoro , in provincia di Napoli . Dopo l’ operaio deceduto a Lettere ( un operaio di 57 anni, secondo una prima ricostruzione, sarebbe precipitato dal terzo piano di un palazzo attorno al quale era in allestimento un cantiere ...

EnduroGP. Mondiale in Romania, che cosa aspettarsi - EnduroGP. Mondiale in Romania, che cosa aspettarsi - Dopo 11 anni il Mondiale di Enduro torna in Romania. C’era stato nel 2011 e nel 2013, era Blanchard. Io duello tra Holcombe, Honda, e Garcia, KTM, entra nel vivo.

Aumentano i casi Dengue in Italia: terzo caso in Liguria in poche ore - Aumentano i casi Dengue in Italia: terzo caso in Liguria in poche ore - Ad essere positivi al virus due cittadini italiani, tornati recentemente da viaggi all’estero: la notizia in queste ore riguarda una terza donna, che ha contratto il virus Dengue in un viaggio in Perù ...

FIA WEC, 6H Spa: Ferrari e Porsche si dividono il bottino - FIA WEC, 6H Spa: Ferrari e Porsche si dividono il bottino - Inizia il week del terzo appuntamento del mondiale endurance a Spa-Francorchamps. Lungo i 7 km del circuito di belga oggi ...