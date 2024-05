Alle ragazze dico | non abbiate paura di diventare scienziate

(Di venerdì 10 maggio 2024) Amalia Ercoli Finzi, 87 anni, è una delle grandi signore della scienza italiana. E’ stata la prima donna a laurearsi in ingegneria aeronautica in Italia, con il massimo dei voti e la lode nell’anno accademico 1960-’61 al Politecnico di Milano, dove ha poi insegnato meccanica orbitale, ed è considerata una delle maggiori esperte di ingegneria aerospaziale. Una vita a studiare le comete, tanto da mettere la firma sulla famosa missione Rosetta, la sonda lanciata vent’anni fa per studiare proprio le comete. E di donne nella scienza la professoressa Ercoli Finzi ha parlato nei giorni scorsi all’Università di Pisa, ospite del ciclo di incontri ’Scintille. Donne che fanno scienza’. Professoressa Ercoli Finzi, lei è stata una pioniera nel suo campo. Cosa la portò a scegliere quella strada e quali ostacoli ha incontrato? "Una passione personale, sono nata ingegnera: fin da bambina avevo la ...

