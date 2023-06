Lancia | la leggenda del rally | su Sky e NOW docu-serie sul marchio mito del rally italiano

Leggi su digital-news

(Di sabato 3 giugno 2023) Motorsport is dangerous. E' scritto da decenni sui biglietti d’ingresso delle corse automobilistiche. Eppure, tra gli anni Settanta e Novanta ilha raggiunto successi e popolarità mai visti prima e tra i nomi che hanno dominato la scena mondiale spicca quello di. Espressione della piuÌ? elevata tradizione automobilistica italiana,ha attraversato oltre 116 anni di storia, tra folgoranti momenti di gloria e disastrose cadute, diventando ilche ha vinto di più nelle competizioni. Ladelè la nuovaSky Original, in arrivo in esclusiva su Skymentaries e in...