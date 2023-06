Incendio a Colli Aniene | restano gravi le condizioni di 2 dei feriti Le testimonianze degli sfollati

(Di sabato 3 giugno 2023)intubati e in prognosi riservata i tre pazienti ricoverati all’ospedale Sant’Eugenio coinvolti nello spaventosodivampato ieri in un palazzo aa Roma. Che ha causato la morte di un uomo di 80 anni. Secondo l’ultimo bollettino, ledei tre sono stazionarie. Una paziente si trova ancora ricoverata presso il reparto di rianimazione. Altre due persone, con ustioni rispettivamente sul 30% e sul 12% del corpo, sono ricoverate nel Centro grandi ustionati dell’ospedale romano. Le lorosono costantemente monitorate e verranno valutate nelle prossime ore. Il bambino ricoverato all’Ospedale Sant’Eugenio, invece, è stato fortunatamente dimesso., tre pazienti intubati di ...

Il giorno dopo l'di via D'Onofrio,Aniene si sveglia con un residente in meno, tragicamente ucciso dal rogo, tre intubati di cui due più gravi e parecchi feriti in ospedale, un'ottantina di sfollati e ...Il giorno dopo l'di via D'Onofrio,Aniene si sveglia con un residente in meno, tragicamente ucciso dal rogo, tre intubati di cui due più gravi e parecchi feriti in ospedale, un'ottantina di sfollati e ......ieri all'ospedale Sant'Eugenio Restano intubati e in prognosi riservata i tre pazienti ricoverati all'ospedale Sant'Eugenio perché coinvolti nell'divampato ieri in un palazzo aAniene ...

A fuoco un palazzo in ristrutturazione a Colli Aniene: un morto e tre feriti gravi. "Abbiamo sentito un boato… Repubblica Roma

Tredici dei feriti ospedalizzati ieri dopo l’incendio a Colli Aniene sono ancora in ospedale. Tra i dimessi anche il bambino. I tre feriti gravi rimangono in prognosi riservata e intubati, secondo il ...Il giorno dopo l'incendio di via D'Onofrio, Colli Aniene si sveglia con un residente in meno, tragicamente ucciso dal rogo, tre intubati di cui due più gravi e parecchi feriti in ospedale, un'ottantin ...