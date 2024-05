Zerbin torna dal prestito al Monza - novità sul futuro | decisione del Napoli

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il, una volta terminati i prestiti, avrà bisogno di sfoltire la rosa. Tra i calciatori ceduti a titolo temporaneo, c’è chi ad oggi appare sempre più lontano dal club di De Laurentiis. Ilnella prossima stagione è chiamato al riscatto. Il presidente De Laurentiis dovrà rifondare la rosa, e nessun reparto può ritenersi escluso dal vento di rivoluzione che arieggia sul club. Oggetto di valutazioni saranno i calciatori presenti in rosa, insieme a coloro che a giugno torneranno nel capoluogo campano, dopo le esperienze inin giro per l’Italia. Alcuni di questi profili appaiono pronti per sposare la causa azzurra ed essere protagonisti, come il portiere Elia Caprile, che nella stagione corrente, con la maglia dell’Empoli, ha mostrato tutto il suo valore e merita una chance importante. Altri, invece, hanno dimostrato ...

Ecco lo scenario che si potrebbe concretizzare per l'esterno di proprietà Napoli.. - Ecco lo scenario che si potrebbe concretizzare per l'esterno di proprietà napoli.. - L'esterno offensivo piemontese Alessio zerbin terminerà il 30 giugno 2024 il suo prestito semestrale al Monza, dal napoli. Per lui 10 gettoni ed un assist in Brianza in questa seconda parte di torneo, ...

Alvino: "Mi ero illuso, ma sono deluso. Ora mi aspetto una cosa da ADL" - Alvino: "Mi ero illuso, ma sono deluso. Ora mi aspetto una cosa da ADL" - Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss napoli: “La stagione del napoli è stata fallimentare, è sotto gli occhi di tutti. Si sono susseguiti tre al ...

Napoli, il punto sui giocatori in prestito: tre rimangono, due in bilico e uno in partenza - napoli, il punto sui giocatori in prestito: tre rimangono, due in bilico e uno in partenza - La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sui giocatori che il napoli ha girato in prestito. Al termine della stagione rientreranno in base.