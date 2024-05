Steve Albini e quella lettera a Cobain - così nacque ‘In Utero’ dei Nirvana

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Dicono che quando ascoltò Surfer Rosa (1988) dei Pixies, Kurtindietreggiò e alzò la mano. C’erano Krist Novoselic e Dave Grohl al suo fianco e lui pronunciò una frase del genere: “Mi piacerebbe che un giorno isuonassero”. Quel disco era prodotto da un giovane ragazzo di Pasadena (California), aveva appena 27 anni – l’età giusta per un produttore all’epoca – che si chiamava. È morto oggi a trent’anni di distanza dal suicidio di. Era destino che Kurt eun giorno s’incontrassero. Accadde tutto tra la fine del 1992 e l’inizio del 1993. Dopo Nevermind ipensavano di tornare con un nuovo disco. E si era scatenato nella scena indipendente un totomercato sul produttore. Visto che...

