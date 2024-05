Il manifesto di Schlein per le Europee | “Andiamo a battere la destra - vogliamo un’Ue green e di pace”

Gli ultimi sondaggi politici sulle Elezioni europee 2024 vedono Fratelli d'Italia come primo partito , con un aumento di consensi rispetto al 2022. Alcuni partiti non raggiungono il quorum del 4%. Giorgia Meloni è in testa anche fra i leader ...

Giorgia Meloni , da ex militante qual è, si muove da prima inter pares: mille euro al mese, come ministri e deputati. Giuseppe Conte raddoppia: duemila. Spiccioli se paragonati alla tassa...

Lo scontro. Meloni: premierato per la stabilità. Schlein fa muro: in piazza il 2 giugno - Lo scontro. Meloni: premierato per la stabilità. schlein fa muro: in piazza il 2 giugno - Parte al Senato l'esame della riforma costituzionale, 3mila gli emendamenti dell'opposizione. Scintille tra la presidente del Consiglio e la segretaria dem ...

Il manifesto di Schlein per le Europee: “Andiamo battere la destra, vogliamo un’Ue green e di pace” - Il manifesto di schlein per le europee: “Andiamo battere la destra, vogliamo un’Ue green e di pace” - Lanciando la campagna elettorale del Partito democratico a un mese del voto dalle elezioni europee, Elly schlein ha toccato i temi fondamentali su cui ...

Premierato, Meloni replica a Schlein: “I leader dicono che si opporranno con i loro corpi per mancanza di argomentazioni” - Premierato, Meloni replica a schlein: “I leader dicono che si opporranno con i loro corpi per mancanza di argomentazioni” - "Fermare la riforma con i corpi Non so se leggerla come una minaccia o come una sostanziale mancanza di argomentazione nel merito" ...