Commisso - chiamata alla squadra e promessa mantenuta La dedica a Joe Barone

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Firenze, 8 maggio 2024 - Bruges, Firenze e... New York. In un ideale filo immaginario queste tre città sono rimaste legate per un paio d'ore. Quelle nelle quali la Fiorentina ha battagliato nella bolgia di Bruges per strappare il fatidico pass per la finale di Atene del prossimo 29 maggio. Tifosi appesi alle televisioni, uno d'eccezione a soffrire lontano. Roccoha seguito la partita con tutta la famiglia da New York. E' dovuto rientrare in America nella giornata di ieri per improrogabili impegni di lavoro. Si può solo immaginare quanto gli sia dispiaciuto non essere in Belgio. Lagli aveva promesso di portarlo in finale ad Atene e questa volta ci sarà senz'altro. In un paio di settimane sarà di nuovo a Firenze per stare con il gruppo nei giorni precedenti al viaggio in Grecia. A fine partita ha parlato con il direttore generale ...

