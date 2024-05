Festa Real Madrid - l’ultimo capolavoro di Ancelotti | si gioca la carta Joselu e vola in finale di Champions per la sesta volta!

(Di mercoledì 8 maggio 2024) E’ successo ancora! IlindiLeague al termine di una partita incredibile nel ritorno contro il Bayern Monaco e con due gol neldi…. Il tecnico Carlettocontinua a confermarsi un allenatore eccezionale e sempre più vincente. Una mossa del tecnico italiano ha completamente cambiato volto alla partita. Dopo l’impresa del Dortmund contro il Psg, la seconda semisi è conclusa a favore delcontro il Bayern Monaco.atto dellaLeague, in programma sabato 1 giugno 2024, sarà tra Borussia Dortmund e. La partita e il giallo nel ...

Entrato a dieci minuti dalla fine, decide con una splendida doppietta, la semi finale Champions con il Bayern Monaco, diventando l’uomo della provvidenza per Ancelotti E’ entrato all’81’ al posto di Valverde e in meno di dieci minuti, con la sua ...

PAGELLE Real Madrid Bayern Monaco , ecco i TOP e FLOP della semifinale di Champions League . Le valutazioni sui giocatori I top e FLOP e i voti ai protagonisti del match valido per la semifinale di Champions League 2023/24 Real Madrid Bayern Monaco . ...

Madrid (Spagna), 8 maggio 2024 - Il 2-2 della gara di andata rimetteva la questione tutta al secondo round e lo spettacolo al Bernabeu non è mancato nonostante un primo tempo senza reti soprattutto grazie a un super Neuer: le cose nel corso della ...

Champions League - Real Madrid-Bayern Monaco 2-1, la moviola: tedeschi furiosi nel finale. Cos'è successo - Champions League - real Madrid-Bayern Monaco 2-1, la moviola: tedeschi furiosi nel finale. Cos'è successo - L'azione prosegue e lo stesso difensore olandese insacca con un destro rasoterra quando però ormai, il gioco era fermo da un paio di secondi e i difensori del real Madrid sembravano essersi fermati.

