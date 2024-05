Finti annunci di auto in vendita | smantellata banda di truffatori

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Un gruppo criminale specializzato nelle truffe on line è stato smantellato dai carabinieri della stazione di Vimercate: eseguita un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali, emessa dal gip del Tribunale su richiesta della Procura di Monza. Coinvolti anche tre bergamaschi: un 54enne di Dalmine e un 34enne di Bergamo sono finiti in carcere, mentre una 49enne di Capriate San Gervasio è stata destinataria di un obbligo di dimora. L’indagine è partita nel novembre del 2022, dopo la denuncia del titolare di una carta PostePay che aveva notato, sul proprio estratto conto, alcuni movimenti anomali. È emerso che il figlio del denunciante era l’re delle operazioni non riconosciute e, in seguito, che erano correlate ad accrediti operati da persone risultate vittime di truffe online, fatte mettendo “esca” su note piattaforme per la ...