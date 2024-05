Real Madrid in finale come nel 2022 | Joselu fa il Benzema contro il Bayern Monaco

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Imprevedibile, ma ferocemente ciclico. Il calcio sa cambiare forma nel giro di pochissimi minuti, ma sembra voler sempre riservare una carezza alla sua prediletta: al Bernabeu ilbatte il2-1 e si qualifica per ladi Champions Leagueil Borussia Dortmund grazie a due reti nelnel maggioquando i gol di Rodrygo (doppietta) enel recupero regalarono a Carlo Ancelotti il biglietto per l’ultimo atto. Stavolta l’eroe del tecnico italiano è, autore di 16 gol stagionali e della doppietta più pesante dell’anno, dopo l’ingresso in campo all’81’. La presenza numero 140 in Champions League di Manuel Neuer sembrava invece offrire al ...

La doppietta di Joselu decide l'incontro con i tedeschi nel finale . A Wembley ci vanno i blancos. Decisiva l'intuizione di Ancelotti, la sostituzione per giocarsi tutto ribalta i bavaresi in tre minuti.Continua a leggere

