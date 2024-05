Corriere dello Sport – perché è un affare possibile - i retroscena

(Di mercoledì 8 maggio 2024) 2024-05-07 09:15:00 Arrivano conferme dal: ROMA – C’è il contatto, c’è il contesto, c’è il concetto. Daniele De Rossi ha indicato il primo rinforzo da introdurre nella nuova Roma: è Federico Chiesa, ieri indomabile avversario con la maglia della Juventus, l’altro ieri giocatore apprezzato durante l’Europeo del 2021 vissuto da collaboratore tecnico della Nazionale di Mancini. I due hanno un ottimo rapporto, come testimonia l’abbraccio caloroso immortalato dalle telecamere al termine di Roma-Juve, e sono sentiti più volte nelle ultime settimane. Eh sì, da quando ha saputo dai Friedkin che sarebbe stato confermato per la prossima stagione, De Rossi ha cominciato a lavorare per il futuro, sfruttando le sue conoscenze e la sua leadership per migliorare l’organico. Compatibilmente con i paletti finanziari imposti dalla proprietà e dal fair ...

Fiorentina in finale di Conference: quando, dove, avversario, tutte le info - Fiorentina in finale di Conference: quando, dove, avversario, tutte le info - La finale di Conference League, che metterà di fronte ad Atene la Fiorentina e una tra Olympiacos e Aston Villa, verrà trasmessa sui canali di Sky sport e Dazn. Il match sarà trasmesso anche in ...

Nadal-Bergs in chiaro sulla Rai: a che ora e dove vedere la gara degli Internazionali d’Italia - Nadal-Bergs in chiaro sulla Rai: a che ora e dove vedere la gara degli Internazionali d’Italia - ROMA - Cresce l'attesa per il debutto di Rafa Nadal agli Internazionali d'Italia. La leggenda spagnola, reduce dall'eliminazione contro il ceco Jiri Lehecka agli ottavi di finale di Madrid, debutta al ...

Real-Borussia Dortmund, finale di Champions: data, ora e dove vederla in tv - Real-Borussia Dortmund, finale di Champions: data, ora e dove vederla in tv - La squadra di Carlo Ancelotti sfiderà la formazione di Terzic nell'ultimo atto della massima competizione continentale ...