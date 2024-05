Educazione sessuale e pro-life

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il Comune di Milano promuove l’nelle scuole superiori; Regione Lombardia manda le associazioni pro-nei consultori. Due notizie che c’entrano l’una con l’altra molto più di quanto possa sembrare. Non, o non solo perché rientrano tutto sommato nello stesso ambito, tanto che banalizzando e schematizzando potremmo anche dire che se la prima è fatta bene non c’è bisogno della seconda, ma perché raccontano due modi di intendere la società. Una laica, che prende atto della realtà e cerca di affrontarla in maniera aperta e pragmatica; l’altra ideologica, che parte da un assioma che condiziona qualsiasi discussione e confronto. Entrambe sono visioni legittime e rispettabili, a livello individuale. A livello di società, però, hanno entrambe diritto di cittadinanza solo se prevale la prima.