Violamania | due finali europee di fila - ma quando ci ricapita? Ora però va interrotto un digiuno di oltre vent’anni

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Comunque vada ci ricorderemo per anni di questa Fiorentina. Perchè da queste parti non capita tutti i giorni giocarsi una partita che vale...

Comunque vada ci ricorderemo per anni di questa Fiorentina. Perchè da queste parti non capita tutti i giorni giocarsi una partita che vale un trofeo, ancora meno.

Immaginiamo che tutti gli ospedali dell`area metropolitana di Firenze siano stati preventivamente allertati al termine della partita di ieri sera. Una gara incredibile.

Su Arthur: "Ha avuto qualche problema a livello fisico, sta tornando ai livelli di inizio stagione. Può essere lui il centro della manovra, ha la capacità di giocare corto e di vedere in ant ...