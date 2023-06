Il cantiere | le bombole | i teli al secondo piano | cos’è successo al palazzo in fiamme ai Colli Aniene di Roma

(Di sabato 3 giugno 2023) Andavano avanti da cinque mesi i lavori di ristrutturazione nelaiche ieri pomeriggio è stato avviluppato dallelasciando quasi cento persone senza casa e un uomo di 80 anni – Antonio D’Amato – senza vita. «Abbiamo sentito tre esplosioni. Sembravano bombe. Poi l’inferno», raccontano gli inquilini dell’edificio in via Edoardo d’Onofrio ache in breve tempo hanno iniziato a puntare il dito proprio contro la ditta che si stava occupando dell’efficientamento energetico dello stabile avvalendosi delle agevolazioni del Superbonus. «Hanno lasciato tutto il materiale e tutta la spazzatura a cielo aperto sotto le case. Da lì è partito l’incendio», dice Tommaso all’edizionena de La Repubblica. Gli fa eco Teresa, un’altra inquilina: «il ...

LE FIAMME - Stando alle prime ricostruzioni le fiamme sarebbero divampate nella parte bassa del palazzo, innescando l'esplosione di alcunedi acetilene presenti nel. Da qui sarebbe stata poi coinvolta l'impalcatura e il cosiddetto cappotto del palazzo, portando l'incendio fino al tetto. Un uomo di 80 anni è morto per ...Sotto accusa anche tredi acetilene delche sarebbero esplose. In molti tra i testimoni identificano la fonte delle fiamme al secondo piano, dove erano stati stesi dei teloni. Quest'...Da lì le fiamme avrebbero determinato l'esplosione di alcunedi acetilene presenti nel, che a loro volta avrebbero coinvolto anche l'impalcatura del palazzo e un telo blu presente al ...

Operaio morto nel cantiere di Pavone Cavanese dopo l'esplosione di una bombola durante il turno: aveva 34 anni Virgilio Notizie

La procura, come da prassi, ha aperto un fascicolo d'indagine per omicidio colposo. Al momento è a carico di ignoti. La vittima dell'incidente ha lasciato la moglie Valeria e due bambini piccoli, di q ...(LaPresse) Continuano a Roma, nel quartiere Colli Aniene, le operazioni dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza il palazzo dove ieri si ...