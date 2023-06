A quel punto erano le 20.30,a terra ho pensato: Come mi libero del corpo E così l'ho portata ... Come fai a perdonare - ha aggiunto la donna -pagherà, quello si, ma è imperdonabile'. ...'No, come fai a perdonarepoi, quello sì, ma è imperdonabile. Perché l'hai fatto Non dovevi farlo, non dovevi farlo. Hai rovinato la vita di tutti'. L'intervista si chiude ...... Aurelio De Laurentiis -Giuliano - Claudio Palomba - Gaetano Manfredi Repubblica Napoli ...in Prefettura e che De Laurentiis ha disertato la cerimonia d'onore prevista a Posillipo a cui...

Alessandro era chiamato “il lurido”. “Rubava i soldi dalla cassa del bar” La Stampa

È stata l’ultima a vedere viva Giulia Tramontano, prima che venisse uccisa a coltellate. Le ha offerto ospitalità "per ’staccarsi’ da Alessandro" ed evitare che tornasse a casa da lui dopo aver scoper ...«ma anche per il fatto che altri ne fossero venuti a conoscenza, per esempio sul luogo di lavoro». Lo ha spiegato Alessandro Impagnatiello cercando di giustificare l'omicidio di Giulia Tramontano, la ...