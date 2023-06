Parma-Cagliari | Pecchia | “Con una grande gara possiamo raggiungere l’obiettivo”

Leggi su sportface

(Di venerdì 2 giugno 2023) “Dodici mesi fa avevo detto che avevamo bisogno di stare tutti insieme dalla stessa parte per arrivare in fondo. Forse siamo arrivati al punto che questa frase ha preso forma e sostanza, in tutti i sensi. Al di là di tutte le domande, il messaggio deve essere chiaro: la partita è domani. Con un obiettivo che è chiaro a tutta una città, in uno stadio che sarà stracolmo. Tutti insiemeil nostro obiettivo giocando unapartita”. Lo ha detto l’allenatore delFabio, durante la conferenza di presentazione della semifinale di ritorno contro il, in programma per domani alle 20.30 allo stadio Tardini. Dopo il 3-2 sfavorevole dell’andata, serve la rimonta a Vazquez e compagni. “Noi dovremo fare il nostro in campo e sono sicuro che i nostri ...