Disastro ferroviario in India | quasi 300 morti e centinaia di feriti Ospedali in tilt | “Manca sangue”

BALASORE - Sale a 288 il bilancio ufficiale delle vittime dell'incidente ferroviario che ieri sera ha coinvolto un treno passeggeri e un merci presso la stazione di Bahanaga, nel distretto di Balasore ...Strage per uno scontro tra due treni in India, nello Stato dell'Odisha orientale. Il bilancio attuale è di 288 morti e 900 feriti, ma il bollettino si aggrava di ora in ora e ...