Lo stato brasiliano del Rio Grande do Sul è in ginocchio: il bilancio è di almeno 75 morti, 107 dispersi e 95.700 sfollati. Mezzo milione di case è senza elettricità e 839 mila senza acqua. Molte strade sono state inghiottite dal fango, travolte ...

Con l'aiuto di alcune moto d'acqua e della sua jeep Diego Costa ha portato in salvo circa 100 persone dall'inondazione che ha colpito la regione meridionale del Brasile .Continua a leggere

Alluvione in Brasile, da Neymar un carico di aiuti: “Prego perché tutto torni alla normalità” - alluvione in brasile, da Neymar un carico di aiuti: “Prego perché tutto torni alla normalità” - Con aerei privati, Neymar ha spedito alle popolazioni colpite beni di prima necessità e ha incoraggiato chiunque possa farlo a donare ...

VIDEO / Alluvione in Brasile, il messaggio di Spalletti: “Vi rialzerete” - VIDEO / alluvione in brasile, il messaggio di Spalletti: “Vi rialzerete” - Lo stato di Rio Grande do Sul, nel sud del brasile, è stato inondato dall'acqua: bilancio da centinaia di vittime. Le parole del CT Spalletti ...

