Trovato un cadavere in un canale a Zanica Ignota l’identità - i carabinieri | chi ha informazioni ci contatti

(Di martedì 7 maggio 2024) LE INDAGINI. La mattina del 4 maggio intorno alle 11, in via Canonici, idisono intervenuti per un corposenza vita nella roggia che costeggia la strada. L’uomo indossava un orologio color argento e una collanina con la lettera «A». La descrizione dell’abbigliamento.

