Terzic | Il Dortmund ha recuperato il fallimento della Bundesliga della scorsa stagione

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Notizia fresca giunta in redazione: La vittoria complessiva per 2-0 del Borussiasul Paris Saint-Germain ha fatto ammenda del deludente finale di, ha detto l’allenatore Edin. Ilha mostrato grande compostezza raggiungendo la terza finale di Champions League, la prima dal 2013, dopo che il gol nel secondo tempo di Mats Hummels ha regalato la vittoria per 1-0 nella notte di martedì a Parigi.si è rivolto ai tifosi deldopo la partita e ha detto che sentiva di dover rimediare alnel vincere il titolo ...

Borussia Dortmund-Augsburg è una partita della trentaduesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 15:30: tv, formazioni e pronostici L’ufficialità della quinta squadra in Champions League anche per la Germania il prossimo anno, permette al ...

Borussia Dortmund underdog da sogno, a Wembley dopo 11 anni. Psg, la fortuna non si compra - Borussia dortmund underdog da sogno, a Wembley dopo 11 anni. Psg, la fortuna non si compra - Da underdog assoluta, sia per il percorso che per il campionato anonimo in bundesliga, ma con merito per quanto fatto vedere contro il Psg nel doppio confronto: il Borussia dortmund torna in finale di ...

"Giroud li ha mandati in finale" e "Come l'Inter": BVB, le reazioni social | OneFootball - "Giroud li ha mandati in finale" e "Come l'Inter": BVB, le reazioni social | OneFootball - Il Borussia dortmund è la grande rivelazione della Champions League ... Una squadra a cui nessuno avrebbe dato un centesimo, che ha giocato una pessima stagione in bundesliga (5º posto) e che era nel ...

Il Borussia Dortmund sfida il Milan: duello per l’attaccante rivelazione - Il Borussia dortmund sfida il Milan: duello per l’attaccante rivelazione - Il Borussia dortmund ha messo nel mirino un giocatore che il Milan segue da tempo: avrà la meglio nel mercato estivo