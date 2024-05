Sette morti e diversi feriti in un raid di Israele su Gaza

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Almenopersone sono rimaste uccise e diverse altre ferite oggi in un attacco aereo israeliano sulla città di, rende noto l'ospedale al-Ahli. L'agenzia di stampa palestinese Wafa afferma che ilha colpito un edificio residenziale nel quartiere orientale di Zeitoun. Le vittime apparterrebbero tutte alla stessa famiglia e tra loro ci sarebbero anche alcuni bambini, aggiunge la Wafa. Il bilancio dal 7 ottobre scorso nella Striscia diè di almeno 34.789e 78.204, secondo il ministero della Sanità locale gestito da Hamas.

