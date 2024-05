Psg battutto - Borussia Dortmund in finale di Champions

(Di mercoledì 8 maggio 2024) E' illa prima finalista dellaLeague 2023/24. Dopo aver vinto 1-0 in terra tedesca, ils'è ripetuto anche al Parco dei Principi: a decidere la partita il colpo di testa vincente di Mats Hummels, centrale di difesa bravo al 50esimo a seminare Beraldo su un corner calciato da Brandt e a indirizzare una partita che ha visto il PSG fare la partita in lungo e in largo senza però riuscire a segnare.Primo tempo piuttosto equilibrato con Donnarumma miracoloso su Adeyemi. La squadra di Luis Enrique è scesa in campo nella ripresa con ben altro atteggiamento e ha collezionato un'occasione dopo l'altra. I sogni dei parigini nel secondo tempo si sono infranti per ben quattro volte contro un palo: uno clamoroso colpito da Zaire-Emery a pochi passi dalla linea di porta, un altro da Nuno Mendes ...

“A essere onesti, penso che avremmo meritato di vincere la partita. Abbiamo prodotto 31 tiri, colpendo i legni quattro volte. Nelle due partite, abbiamo colpito i legni sette volte, ma non segnare nemmeno un gol a volte è così ingiusto… ...

Il Borussia Dortmund dopo la conquista della finale di Champions ha posta to sui suoi canali social in lingua inglese una foto del PSG del 2020, per prendersi una bella rivincita.Continua a leggere

