Morto sepolto dalla frana a Fontanelice - fascicolo archiviato

(Di martedì 7 maggio 2024)(Imola), 8 maggio 2024 – Poco più di un anno esatto fa, il 3 maggio, morivanel suo letto dalle macerie della propria casa travolta da una valanga di terra, fango e detriti l’unica vittima imolese dell’alluvione dell’anno scorso, l’agricoltore di 78 anni Enrico Rivola. I vigili del fuoco e i carabinieri il giorno del disastro: da lì l’indagine e l’apertura delProcura Accadde in via Casolana, a. Per quella tragica vicenda, la Procura guidata da Giuseppe Amato aprì unsenza titoli di reato né indagati iscritti: l’obiettivo era far luce su tutte le circostanze che avevano portato all’incidente fatale. Ecco però che dall’attività degli inquirenti non sono emersi reati né tantomeno responsabilità ...

