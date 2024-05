Bolletta dell’acqua - Talete dà la colpa al comune di Montalto

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 8 maggio 2024), 8 maggio 2024 – “In merito all’emissione della primadel servizio idrico in gestione ariteniamo di una gravità assoluta la nota odierna dispa che addossa le colpe aldidi Castro per gli errori contenuti nellazione che ci è stata recapitata nei giorni scorsi” – a parlare sono Giovanni Corona e Sergio Caci che proseguono: “Ci aspettiamo una pronta e netta smentita da parte dell’Amministrazione Socciarelli a tutela dell’Ente, dei dipendenti che hanno lavorato alla transizione e dei cittadini tutti” ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.