LIVE – Italia-Svezia | amichevole femminile mercoledì 8 maggio 2024 volley in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Latestualedi, primadiin programma. La formazione guidata da Julio Velasco, arrivato sulla panchina azzurra dopo l’addio di Davide Mazzanti, affronta il primo test match della stagione che culminerà con le attesissime Olimpiadi di Parigi. Le azzurre vogliono sfruttare questa prima partita per trovare subito la giusta intesa, per poi lanciarsi nel migliore dei modi verso laball Nations League, dove ci sono in palio punti importantissimi e decisivi in ottica qualificazione olimpica. La squadrana non è ancora al completo, vista la finale di Champions League tra Conegliano e Milano, ma vuole ...