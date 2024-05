Italia-Nato - Meloni oggi vede Stoltenberg | sul tavolo aiuti all’Ucraina e nodo spesa militare

Dopo Aosta e Bologna, dove durante le celebrazioni per il 25 aprile, Manifesti elettorali delle europee di Giorgia Meloni sono stati appeso al contrario facendo apparire la premier a testa in giù, quando non addirittura dati alle fiamme. Così come ...

Il presidente russo Vladimir Putin oggi presta giura mento per il suo quinto mandato . Nel suo discorso, Putin ha omaggiato i militari al fronte, definendo l’operazione militare speciale come una priorità nazionale. Il Cremlino, in risposta alle ...

Riforma Covisoc: Christillin avverte "La FIFA manderà un avvertimento" - Riforma Covisoc: Christillin avverte "La FIFA manderà un avvertimento" - Nel programma Di Martedì su La7 si è trattato anche il problema della gestione dei controlli sulle società professionistiche, che il governo meloni vorrebbe mettere ...

"Nonostante le forti piogge, siamo riusciti a produrre ed esportare meloni in Europa" - "Nonostante le forti piogge, siamo riusciti a produrre ed esportare meloni in Europa" - Quella che viene descritta come la più intensa stagione delle piogge in molte aree del Brasile, con fino a 1.000 mm registrati da gennaio nel nord del Brasile, non è riuscita a fermare ...

Cambio di nome per il melone Charentais - Cambio di nome per il melone Charentais - I meloni Charentais non provengono dal dipartimento francese della Charente. Si tratta di un nome commerciale, non di un'origine di produzione", ha spiegato Jérôme Jausseran, ...