L’orango è il primo animale selvatico visto che utilizza piante medicinali

(Di mercoledì 8 maggio 2024) I primi segni di automedicazione negli oranghi Uno studio ha evidenziato che un orango di Sumatra si è medicato usando una pianta medicinale per curare una ferita. Il primate ha consumato le foglie di una vite nota per le sue proprietàe ha applicato un impacco sulla ferita. La guarigione completa si è verificata in soli otto giorni, dimostrando un comportamento simile all'automedicazione umana. Una speranza contro le infezioni urinarie ricorrenti Un vaccino sperimentale ha mantenuto liberi da infezioni urinarie ricorrenti la metà dei pazienti per nove anni. Questo rappresenta una possibile alternativa agli antibiotici, con potenziali effetti collaterali.