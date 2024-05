Real Madrid-Bayern Monaco | programma e telecronisti Prime Video semifinale ritorno Champions League

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Ile isu Amazondididella2023/2024. Al Bernabeu si mette in palio la finale: si riparte dall’1-1 dell’andata, favoriti i blancos che giocheranno tra le mura amiche e che sembrano ingiocabili quando c’è da raccogliere i frutti, occhio però ai bavaresi che vogliono salvare la stagione. Chi vincerà? Si parte alle ore 21 di mercoledì 8 maggio.sarà visibile su Amazoncon la telecronaca di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. SportFace.

Torna lo spettacolo in campo con la sfida senza tempo tra Real Madrid e Bayern Monaco . Nella semifinale di ritorno tra le due superpotenze del calcio europeo è arrivato il momento del verdetto, per sapere chi riuscirà a staccare il biglietto per ...

Real Madrid-Bayern Monaco, dove vedere la semifinale di Champions League in Tv - real madrid-bayern Monaco, dove vedere la semifinale di Champions League in Tv - Champions League, real madrid-bayern Monaco: la partita Se alla fine della doppia sfida fosse il real Madrid ad avere la meglio Carlo Ancelotti raggiungerebbe la sua sesta finale di Champions League, ...

Champions: 1-0 al Psg, Borussia Dortmund in finale - Champions: 1-0 al Psg, Borussia Dortmund in finale - Il Borussia Dortmund è la prima finalista di Champions. La squadra tedesca ha battuto anche a Parigi 1-0 il Psg nel ritorno della semifinale: all'andata in casa il Borussia si era imposto con lo stess ...

Champions League, Psg-Borussia Dortmund 0-1. Tedeschi in finale - Champions League, Psg-Borussia Dortmund 0-1. Tedeschi in finale - Il Borussia Dortmund è la prima finalista di Champions. La squadra tedesca ha battuto anche a Parigi 1-0 il Psg nel ritorno della semifinale: all'andata in casa il Borussia si era imposto con lo stess ...