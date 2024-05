Benedetta Porcaroli | la mia Maria è un’eroina che lotta per libertà

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Dopo la presentazione al Torino Film Festival, arriva al cinema dal 23 maggio "Vangelo secondo" di Paolo Zucca, tratto dal libro omonimo di Barbara Alberti che ha partecipato anche al soggetto e alla sceneggiatura.è una giovanedi Nazareth "ribelle", che non accetta il suo destino; vuole imparare a leggere e a scrivere, emanciparsi, fuggire lontano e scoprire il mondo.In Giuseppe, Alessandro Gassmann, più grande di lei, trova un maestro di vita e un complice, non avendo però fatto i conti con i sentimenti e il disegno divino che le viene presentato dall'angelo dell'annunciazione. Unamodernissima,: "È un'eroina al cento per cento. Questa ragazza ha così tanti passaggi emotivi che per me è stato commovente ...