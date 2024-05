Fortitudo superiore - la Blu Basket crolla al PalaDozza | 86-5 - 2-0 Bologna nella serie

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Bluancora sconfitta dallache vince anche gara2 86-56. I biancoblù non riescono a contenere Freeman (16), Ogden (15) e Aradori (15) e ora la sfida si sposta al PalaFacchetti di Treviglio. Gara3 sarà venerdì 10 maggio, alle ore 20:30: per i trevigliesi sarà un match spalle al muro. Coach Valli cambia quintetto e parte con Vitali, Miaschi, Cerella, Guariglia e Pacher, mentre Caja conferma Fantinelli, Bolpin, Aradori, Freeman e Ogden. Inizia con uno spirito diverso la Blued è subito 2-6 con quattro punti di Miaschi. Dopo di che la Effe si sveglia e comanda gara2. Bolognesi reattivi a pareggiare i conti e passare in vantaggio con Odgen (8-6). Parziale dei locali di 13-2 eal comando 17-8 (7?). Aradori segna sette punti consecutivi, Bluin partita con la tripla di ...