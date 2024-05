Tragedia al fronte - la morte atroce di Pielieshenko | chi era quest' uomo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il campione di sollevamento pesi ucraino, Oleksandr, che aveva partecipato alle Olimpiadi di Rio, è stato ucciso al. Lo ha annunciato la Federazione ucraina di sollevamento pesi., che aveva 30 anni, era stato due volte campione europeo nel 2016 e 2017. A Rio, nel 2016, aveva raggiunto il quarto posto nella categoria degli 85 kg. Secondo quanto si apprende è morto domenica sotto il fuoco nemico. Two-time European weightlifting champion Oleksandrdied at war “Defending Ukraine from the invaders, Honored Master of Sports of Ukraine, two-time European champion and Olympic weightlifting participant Oleksandrdied heroically,” Viktor Slobodianiuk,… pic.twitter.com/PvbuDz7fPn — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko en) May 6, 2024 I ...