Italia-Nato - Meloni oggi vede Stoltenberg | sul tavolo aiuti all’Ucraina e nodo spesa militare

(Di mercoledì 8 maggio 2024) (Adnkronos) –, 8 maggio, il segretario generale dellaJenssarà a Roma, ricevuto dalla premier Giorgiaalle 11.30. Tanti i dossier sul, dalla polveriera mediorientale alla crisi in Ucraina, con l'avanzata dei russi nel Donetsk e la crescente paura di un tracollo ucraino. Timori che alimentano le tensioni tra Mosca L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medv: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ...

Il presidente russo Vladimir Putin oggi presta giura mento per il suo quinto mandato . Nel suo discorso, Putin ha omaggiato i militari al fronte, definendo l’operazione militare speciale come una priorità nazionale. Il Cremlino, in risposta alle ...

Toti, Renzi: «Arresti solo ora, la giustizia è da cambiare. Noi siamo sempre garantisti» - Toti, Renzi: «Arresti solo ora, la giustizia è da cambiare. Noi siamo sempre garantisti» - Senatore Renzi, che idea si è fatto dei domiciliari a Giovanni Toti Giustizia a orologeria, come suggerisce qualcuno «Io penso che essere garantisti significhi rispettare ...

Riforma Covisoc: Christillin avverte "La FIFA manderà un avvertimento" - Riforma Covisoc: Christillin avverte "La FIFA manderà un avvertimento" - Nel programma Di Martedì su La7 si è trattato anche il problema della gestione dei controlli sulle società professionistiche, che il governo meloni vorrebbe mettere ...

"Nonostante le forti piogge, siamo riusciti a produrre ed esportare meloni in Europa" - "Nonostante le forti piogge, siamo riusciti a produrre ed esportare meloni in Europa" - Quella che viene descritta come la più intensa stagione delle piogge in molte aree del Brasile, con fino a 1.000 mm registrati da gennaio nel nord del Brasile, non è riuscita a fermare ...