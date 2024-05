Crollo Baltimora | trovata sesta vittima

(Di mercoledì 8 maggio 2024) 1.36 E' stato ritrovato il corpo delladeldel ponte diavvenuto il 26 marzo scorso,quando il cargo Dali' colpì una delle colonne del ponte Francis Scott Key. Si tratta, in particolare, del corpo del guatemalteco Josè Mynor Lopez, 37 anni. Il ritrovamento completa il recupero dei corpi delle vittime dell'incidente, tutti lavoratori latino americani.

