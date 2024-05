Città del Messico vince il premio mondiale Lee Kuan Yew 2024

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024)delè stata insignita del LeeYew World City Prize, unbiennale internazionale in denaro di 300mila dollari assegnato sulla base dei contributi eccezionali alla creazione di comunità urbane vivaci, vivibili e sostenibili in tutto il mondo. Il riconoscimento prende il nome dallo storico primo ministro di Singapore, che in pochi decenni contribuì a trasformare la metropoli del Sudest asiatico in unaunica, pulita e verde. Alcune delle urbi che hanno ricevuto ilprima della capitale messicana sono Vienna (2020), Seul (2018), Medellín (2016), Suzhou (2014) e New York (2012). Tra i motivi che hanno determinato la scelta risaltano i 'Centros pilares', che promuovono lo sviluppo della comunità, il programma 'Mi beca' per incentivare ...