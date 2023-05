Concorso Università di Torino | 8 Posti da Ricercatore

(Di lunedì 29 maggio 2023) L’diha indetto unPubblico per selezionare 8 Ricercatori da assegnare a vari settori concorsuali e Dipartimenti. Viene offerta assunzione con contratto a tempo determinato.di: 5daL’di, in Piemonte, offre un’opportunità di lavoro a 5 Ricercatori nei seguenti dipartimenti: Dipartimento di biotecnologie molecolari e scienze per la salute: Dipartimento di eccellenza 2023-2027 – un posto – settoreconcorsuale 06/A2 – Patologia generale e patologia clinica – settorescientifico-disciplinare MED/04 – Patologia generale; Dipartimento di giurisprudenza: Dipartimento di eccellenza 2023-2027 – un posto ...

' E tuttavia negli anni alcunehanno concesso il nulla osta per l'iscrizione presso ... o la regione in cui si supera il. Va anche detto che in base al Legge 79/22 la fase ...... sperando di averla tra noi all'per animare di più le nostre attività culturali. Grazie ...dottor Sabino Trotta ha inoltre comunicato che sono ancora aperte le iscrizioni alper una ...Nel 2014, ilè stato insignito dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano della ... all'd'Annunzio e in tante manifestazioni e festival. I lavori sono stati valutati da una ...