(Di martedì 9 maggio 2023) "Cito spesso quel mio compagno di giochi che veniva bocciato perché andava male in matematica e italiano ma che dai copertoni dei mezzi faceva oggetti meravigliosi: se avesse avuto una scuola che lo avesse formato, sarebbe stato molto migliore di me, che pure prendevo sempre 8. Questa è la pluralità dell'intelligenza". L'articolo .

Oggi, 9 maggio, il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppeha svolto un'audizione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva su povertà educativa, ... Mi impegno,la fine di maggio, a ...... in tempo utile, dell'alunno e al recupero della regolare frequenza", ha proseguito, che ... Mi impegno a presentaremaggio una proposta in via sperimentale che vada ad affiancare il ...... i quali possono richiedere ai docenti interessati di produrre la domandaun termine ... solo il 26 aprile il Ministero ha comunicato la firma di una direttiva, da parte del Ministro, ...

Valditara: “Entro maggio una proposta in via sperimentale per l’educazione tecnico-professionale” Orizzonte Scuola

"Cito spesso quel mio compagno di giochi che veniva bocciato perché andava male in matematica e italiano ma che dai copertoni dei mezzi faceva oggetti meravigliosi: se avesse avuto una scuola che lo a ...Oggi, 9 maggio, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha svolto un’audizione, nell’ambito dell’indagine conoscitiva su povertà educativa, abbandono e dispersione scolastica, al S ...