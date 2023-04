Lollobrigida | contro il nostro vino attacchi sconsiderati | difenderlo è la nostra sfida

(Di sabato 1 aprile 2023) Il ministro Francescova dritto al punto, e presentando “Italia- Spazio espositivo”, il padiglione al Vinitaly di Verona a cura del ministero, esordisce: «Quest’anno sentivamo in modo particolare l’esigenza della difesa delda aggressioni che noi riteniamo sconsiderate. Sia sul piano della salute, che della cultura. Ma in realtà anche sul piano dell’economia»… Parole che riassumono eloquentemente la battaglia che il titolare del dicastero dell’Agricoltura sta conducendo in prima linea, sia sul fronte politico, che su quello socio-culturale. Una, la sua, di levatura internazionale e di rilevanza imprenditoriale. Vinitaly,: «il» Non a caso, nel suo intervento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PagellaPolitica : Dalle parole del ministro Lollobrigida a quelle di Salvini, il governo Meloni sta facendo confusione sul divieto co… - ultimora_pol : #PiùEuropa lancia sul suo sito una petizione contro il ddl #Lollobrigida che istituisce il divieto di produzione di… - Cesare14931834 : RT @meltingmax: @AdrianaSpappa @vitalbaa Sei tornata a retwittare le posizioni giuridiche corrette perchè vanno contro il Ministro della sa… - VinnyDeMiceli : RT @sweetlullaby0: Il ministro dell’agricoltura Lollobrigida contro la ricerca sulla carne sintetica racconta la storia della vitellina Mar… - meltingmax : @AdrianaSpappa @vitalbaa Sei tornata a retwittare le posizioni giuridiche corrette perchè vanno contro il Ministro… -

...Coldiretti registrata dopo la decisione dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni su proposta del Ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare Francescodi schierarsi...Non è un caso che lo stesso ministroparla di un mondo del vino 'in trincea' . Numeri ... con chiusura nei valori a +5%+19% di marzo, +11% di giugno e +12% di settembre,con i ...Il divieto, infatti, non è farina del sacco del ministro, su cui piovono molti applausi e qualche critica. Abbonati per continuare a leggere Sei già abbonato Accedi Resta informato ...

Lollobrigida, contro il nostro vino attacchi sconsiderati: difenderlo è ... Secolo d'Italia

Misure a contrasto dei cibi sintetici, Fratelli d’Italia presenta due mozioni in Consiglio regionale e provinciale. Marco Galateo FDI: “Diciamo no al cibo ...Una tavola rotonda promossa da Coldiretti con il ministro Lollobrigida. Obiettivi del governo, difesa del Made in Italy e garanzia della qualità ...