Via Rasella, quando gli eredi del fascismo falsificano in maniera oscena e ignobile la storia (Di venerdì 31 marzo 2023) Cosa accade quando i diretti eredi del fascismo " una formazione politica fondata su un'ideologia ed un atteggiamento esistenziale irreversibilmente condannati dalla storia per gli infiniti lutti e ... Leggi su globalist (Di venerdì 31 marzo 2023) Cosa accadei direttidel" una formazione politica fondata su un'ideologia ed un atteggiamento esistenziale irreversibilmente condannati dallaper gli infiniti lutti e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... danieleviotti : #LaRussa non è ignorante. È in malafede. Vuole riscrivere la storia a suo piacimento. Di più: vuole delegittimare l… - marattin : Tutto pensavo nella vita, meno di arrivare a vedere la seconda carica dello Stato italiano dire che i nazisti uccis… - repubblica : Schlein a Repubblica: 'Le parole di La Russa su via Rasella sono indecenti, inaccettabili per il suo ruolo' - ffvorax : RT @giangolz: Che il Presidente del Senato affermi che in Via Rasella morì una 'banda musicale' di 'semi-pensionati' è molto grave. Si trat… - GianmarioFerri : RT @Marco_dreams: In alto i nazisti a Roma. Sotto i nazisti di Via Rasella secondo La Russa. #LaRussadimettiti #SeiLaVergognaInPersona #… -