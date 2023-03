Crotone, PNRR: aggiudicati i lavori per la realizzazione di due progetti nell’ambito dell’attività dello sport (Di venerdì 31 marzo 2023) Che il percorso del PNRR al Comune di Crotone fosse in controtendenza rispetto all’andamento nazionale era già risultato dal reportage fatto qualche tempo fa dalla trasmissione di Rai 3 Presa Diretta che aveva evidenziato come l’amministrazione avesse affrontato la sfida di una misura fondamentale per lo sviluppo del territorio nel migliore dei modi. Una ulteriore conferma si è avuta questa mattina nel corso della conferenza stampa che si è tenuta alla Casa della Cultura ed alla quale hanno partecipato il sindaco Voce e l’assessore al PNRR Luca Bossi in relazione ai progetti PNRR – sport ed Inclusione. Il Comune, infatti, come ha evidenziato il sindaco non solo ha voluto che ci fosse una delega specifica sul PNRR curata dall’assessore Bossi, ma ha messo in piedi un ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 31 marzo 2023) Che il percorso delal Comune difosse in controtendenza rispetto all’andamento nazionale era già risultato dal reportage fatto qualche tempo fa dalla trasmissione di Rai 3 Presa Diretta che aveva evidenziato come l’amministrazione avesse affrontato la sfida di una misura fondamentale per lo sviluppo del territorio nel migliore dei modi. Una ulteriore conferma si è avuta questa mattina nel corso della conferenza stampa che si è tenuta alla Casa della Cultura ed alla quale hanno partecipato il sindaco Voce e l’assessore alLuca Bossi in relazione aied Inclusione. Il Comune, infatti, come ha evidenziato il sindaco non solo ha voluto che ci fosse una delega specifica sulcurata dall’assessore Bossi, ma ha messo in piedi un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaCnews24 : Pnrr, il sindaco Voce presenta i due progetti finanziati per Crotone - crotoneok : ? Crotone - Due nuovi impianti sportivi in città con i fondi PNRR - milanomagazine : La Giunta Comunale ha approvato, nell’ambito del PNRR, l’intervento di rigenerazione urbana che prevede la piena ri… - wesud_news : PNRR: Approvato intervento di riqualificazione ex asilo dei 300 alloggi a Crotone -