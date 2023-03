Vite al limite su Real Time: stasera la storia di James Jones (Di giovedì 30 marzo 2023) Nel corso del 2015 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la settima puntata della stagione 2 di Vite al limite con protagonista James Jones. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte il caso di un uomo che aveva ereditato una brutta tradizione famigliare, al punto che già due membri della sua famiglia – il padre e la sorella – erano deceduti di problemi connessi all’obesità. Vite al limite – James Jones All’inizio del suo percorso James, il protagonista, ha 37 anni, vive a Frankston nel Texas e pesa 330 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà enormi risultati perdendo ben 159 kg per arrivare a 171 chilogrammi. Quasi la ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 30 marzo 2023) Nel corso del 2015 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la settima puntata della stagione 2 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte il caso di un uomo che aveva ereditato una brutta tradizione famigliare, al punto che già due membri della sua famiglia – il padre e la sorella – erano deceduti di problemi connessi all’obesità.alAll’inizio del suo percorso, il protagonista, ha 37 anni, vive a Frankston nel Texas e pesa 330 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà enormi risultati perdendo ben 159 kg per arrivare a 171 chilogrammi. Quasi la ...

