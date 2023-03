Il chirurgo recide per sbaglio l’aorta, muore a 10 mesi a Torino: nove indagati (Di giovedì 30 marzo 2023) Il 15 aprile 2021 all’ospedale Regina Margherita di Torino un bambino di dieci mesi è morto a causa di un errore assurdo ed eclatante. Il chirurgo che lo operava ha reciso per sbaglio la sua aorta. Ma quello che è emerso dalle indagini, racconta oggi l’edizione torinese di Repubblica, è un intreccio di responsabilità più ampio. E la procura ha iscritto nove medici nel registro degli indagati. Anche se l’attenzione, alla luce delle perizie, si concentra sulla prima équipe che ha operato il bambino. Secondo le indagini il chirurgo non era esperto in operazioni sui bambini. Era stato chiamato in prestito da Le Molinette dal primario del reparto bambini. Ma si è verificato anche un problema nel monitoraggio dei valori del piccolo prima e dopo l’operazione. I medici non si ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 marzo 2023) Il 15 aprile 2021 all’ospedale Regina Margherita diun bambino di dieciè morto a causa di un errore assurdo ed eclatante. Ilche lo operava ha reciso perla sua aorta. Ma quello che è emerso dalle indagini, racconta oggi l’edizione torinese di Repubblica, è un intreccio di responsabilità più ampio. E la procura ha iscrittomedici nel registro degli. Anche se l’attenzione, alla luce delle perizie, si concentra sulla prima équipe che ha operato il bambino. Secondo le indagini ilnon era esperto in operazioni sui bambini. Era stato chiamato in prestito da Le Molinette dal primario del reparto bambini. Ma si è verificato anche un problema nel monitoraggio dei valori del piccolo prima e dopo l’operazione. I medici non si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Barbara68545184 : RT @Open_gol: Il chirurgo non era esperto di operazioni con bambini - giornalisam : RT @repubblica: Muore a 10 mesi al Regina Margherita, il chirurgo recide per sbaglio l’aorta. Nove medici indagati [di Sarah Martinenghi] h… - repubblica : Muore a 10 mesi al Regina Margherita, il chirurgo recide per sbaglio l’aorta. Nove medici indagati [di Sarah Martin… - Open_gol : Il chirurgo non era esperto di operazioni con bambini - rep_torino : Muore a 10 mesi al Regina Margherita, il chirurgo recide per sbaglio l’aorta. Nove medici indagati [di Sarah Martin… -