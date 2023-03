Disney Plus annuncia il concorso Fly To Disneyland! (Di giovedì 30 marzo 2023) Nelle scorse ore, Disney Plus ha annunciato un nuovo concorso che potrebbe portarvi direttamente a Parigi: scoprite con noi, in questo articolo dedicato, tutti i dettagli su Fly To Disneyland Non solo film e serie TV! Sebbene sia vero che il gigantesco catalogo di Disney Plus continui ad espandersi settimana dopo settimana, l’azienda è anche nota per i tanti concorsi che mette in campo per i suoi iscritti. Ad esempio, nelle scorse ore, è stata proprio Disney Plus ad annunciarci, tramite comunicato stampa, l’avvio di una nuova iniziativa. Fino al 23 Aprile, Disney ci porta il Fly To Disneyland contest: si tratta di un concorso riservato a chi acquista un abbonamento ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 30 marzo 2023) Nelle scorse ore,hato un nuovoche potrebbe portarvi direttamente a Parigi: scoprite con noi, in questo articolo dedicato, tutti i dettagli su Fly Toland Non solo film e serie TV! Sebbene sia vero che il gigantesco catalogo dicontinui ad espandersi settimana dopo settimana, l’azienda è anche nota per i tanti concorsi che mette in campo per i suoi iscritti. Ad esempio, nelle scorse ore, è stata proprioadrci, tramite comunicato stampa, l’avvio di una nuova iniziativa. Fino al 23 Aprile,ci porta il Fly Toland contest: si tratta di unriservato a chi acquista un abbonamento ...

