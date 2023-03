Buoni Fruttiferi | come sottoscriverli direttamente dall’app BancoPosta

Leggi su blowingpost

(Di giovedì 30 marzo 2023) Il mondo moderno e tecnologico aiuta le persone a semplificarsi la vita e non è più necessario andare alle Poste per sottoscrivere un Buono Fruttifero, con la possibilità di farlo anche tramite App Banco Posta. L’unico limite è che si potranno sottoscrivere solo quelli dematerializzati. Cosa vuol dire? A differenza del cartaceo, chi sottoscrive il Buono Fruttifero riceverà un documento cartaceo da presentare per il rimborso. Tutti gli altri sono caratterizzati da una scrittura contabile che si effettua su un conto di regolamento, che potrà essere un libretto di risparmio o conto corrente Banco Posta. Tutti idovranno avere la medesima intestazione del conto di regolamento, perchè il rimborso sarà depositato su questo. È bene evidenziare che tutti ipostali sono emessi dalla Cassa ...