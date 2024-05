La Toscana esalta il Giro d’Italia | oggi la partenza da Torre del lago

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 9 maggio 2024) Lucca, 9 maggio 2024 – Dal bianco accecante del marmo di Carrara al giallo-bruno delle Terre di Siena, lambendo il blu cobalto del mar Ligure e il verde delle foreste appenininche tra l’Umbria e le Marche. Lungo colline in fiore, fiumi, laghi e radure spensierate, ilattraversa in questi giorni il cuore più bello dell’Italia: dalla provincia di La Spezia fino fino all’Umbria e, attraverso le province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Siena, taglia in due lalungo un ideale tracciato che mette insieme l’Aurelia (ieri) e le Strade Bianche (). Collegando come puntini sulla mappa città d’arte da lasciare senza fiato: Lucca, Pisa, Siena e Perugia. Un mini-tour di tre giorni e un mega spot per la nostra regione che, grazie anche finalmente a un meteo clemente, ha mostrato il meglio di sé in ...