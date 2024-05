A Roma il Festival Internazionale della Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera

(Di giovedì 9 maggio 2024)– Il Ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli, la Sottosegretaria al Ministero dell’istruzione e del merito, Paola Frassinetti, e il Sottosegretario del lavoro e delle politiche sociali, Claudio Durigon, saranno tra i protagonistiprima giornataXVII edizione deldi”. Oggi, al The Space Moderno L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Luke Perry è morto a soli 52 anni NOS4A2, la nuova serie horror di Amazon Prime Climax film Gaspar Noé: nuova uscita Spider-man è già da record: incassi da capogiro nel primo week ...

Cinema sociale, ambiente, sostenibilità per 4 giornate di incontri, premiazioni e oltre 100 proiezioni aperte al pubblico Prende il via la XVII edizione del Festival Tulipani di Seta Nera Dal 9 al 12 maggio al The Space Cinema Moderno Svelati i ...

Non c’è gloria per Nuria Brancaccio nel primo turno degli Internazionali d’Italia. La tennista campana deve arrendersi per 6-4 6-2 nella sfida con Katerina Siniakova , numero 36 delle classifiche mondiali, in un’ora e mezza di sfida dove la battuta ...

Europa League – Atalanta a un passo dalla storia Roma sfida l’imbattuto Bayer: vittoria giallorossa a 6,00 su Sisal.it - Europa League – Atalanta a un passo dalla storia roma sfida l’imbattuto Bayer: vittoria giallorossa a 6,00 su Sisal.it - roma, 08 maggio 2024 – Una per la storia, l’altra per un’impresa che entrerebbe di diritto negli annali. Atalanta e roma si preparano alle semifinali di ritorno di Europa League con l’obiettivo di vol ...

Sanremo, la Rai fa causa a John Travolta per le scarpe: chiesti i danni e lo stop al compenso - Sanremo, la Rai fa causa a John Travolta per le scarpe: chiesti i danni e lo stop al compenso - roma – La Rai ha fatto causa a John Travolta per la querelle sulle scarpe indossate dall’attore durante la sua esibizione al festival di Sanremo, avviando un’azione civile davanti al Tribunale di roma ...

Torna il Festival per Grazia Deledda, a Cervia, con letture, teatro, poesia e dialoghi - Torna il festival per Grazia Deledda, a Cervia, con letture, teatro, poesia e dialoghi - Il 18 e il 19 maggio 2024 ritorna l’appuntamento con il festival per Grazia Deledda e una delle domande che rimbalzeranno nel giardino di Villa Caravella, la casa-vacanza appartenuta per tanti anni al ...